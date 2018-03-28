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Irak Başbakanı İbadi'den DEAŞ uyarısı: Hayatı ve insanlığı yok etmek isteyen DEAŞ'ı yendik ancak ideolojisi hala mevcut

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü DEAŞ'ı sahada yendiklerini belirterek, ideolojisi hala canlı olan örgütün olası saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

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Irak'ta ele geçirdiği bölgelerden püskürtülen terör örgütü DEAŞ, zaman zaman ülkenin bazı yerlerinde güvenlik güçlerine pusu kurarak, saldırılarda bulunuyor.
 
Irak Enerji Enstitüsü tarafından düzenlenen "Irak Enerji Formu"unda konuşan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terörün ağını dağıtmak için bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.  
 
İbadi, DEAŞ'a karşı büyük mücadele verdiklerini vurgulayarak, saldırılara karşı uyarıda bulundu. İbadi, "Dün, varlık mücadelesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorduk. Hayatı ve insanlığı yok etmek isteyen DEAŞ'ı yendik. Ancak olası terör saldırılarına karşı uyarmak istiyorum. Çünkü bu örgütün ideolojisi hala mevcut" dedi. 
 
Irak Enerji Enstitüsü tarafından düzenlenen "Irak Enerji Formu"unda konuşan İbadi, terörün ağını dağıtmak için bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. 
 
"Petrolün temel değil, ikincil kaynak olmasını istiyoruz"
 
İbadi ayrıca ülkenin petrol dışında başka gelir kaynaklarına daha sahip olmasını istediklerini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Petrolün temel değil, ikincil kaynak olmasını istiyoruz" dedi.
 
Kerkük petrollerine de değinen İbadi, terör saldırılarına rağmen üretimin arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:
 
"Petrol üretimimiz Kerkük'teki sahaların da devreye girmesiyle artacak. Terör saldırılarına rağmen petrol üretimimiz azalmadı aksine yükseldi." 

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