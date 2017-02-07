Irak Başbakanı İbadi: DEAŞ büyük ölçüde güç kaybetti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DEAŞ'ın büyük ölçüde güç kaybettiğini" dile getiren İbadi, Musul'un batısını kurtarmakla ilgili, "Önümüzdeki görev daha kolaydır ve güçlerimiz de buna hazırdır. Bu aşamada zorluklarla karşılaşacağız ama askeri planlarımızı tamamlamayı sürdürüyoruz." dedi.

Musul'un doğusunda DEAŞ'tan kurtarılan bölgede valilik ve kaymakamlık binalarını yeniden açtıklarını belirten İbadi, orada ayrıca Organize Suçlarla Mücadele Şubesini de devreye soktuklarını, birçok devlet dairesinin de göreve başladığını anlattı.

Musul'da kurtarılan bölgelerde DEAŞ'a ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirdiklerine işaret eden İbadi, "Musul'da teröristleri kovalamaya devam edeceğiz. Doğuda çok sayıda aile evine geri döndü ve oradaki hizmetler devreye girdi. Yeni sığınmacıları yerleştirmek için gerekli çadır ihtiyaçlarını da karşılayacağız." ifadesini kullandı.

IKBY'nin bağımsızlığı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığı konusuna ilişkin ise İbadi, şöyle konuştu:

"Bu konu siyasi olarak bize sunulmadı. Tabii ki halkların geleceğini tayin etme hakkı var ancak bu mesele teorik boyuttadır ve atılan rasyonel hiçbir adım yok. Herkese saygı duyan ve hizmet eden Irak'tan yanayız. Tek ve birleşik Irak'ı güçlendirmek istiyoruz. IKBY ile sorunların çözümü için ortak çalışmalarımız sürüyor. İlk defa Peşmerge ve güvenlik güçlerimiz arasında işbirliği ve dayanışmada sıçrama yaşandı. Hiçbir konuyu tartışmak elbetteki yasak değil ancak yasak olan tek taraflı karar almaktır. Irak, bugün birleşmeye en yakın olduğu dönemdedir. Devleti, herkesi temsil ettiği ve savunduğu yapıya yakınlaştırmayı arzuluyoruz." yanıtını verdi.