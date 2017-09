Irak Başbakanı İbadi'den 'memur maaşı' açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Iraklılar gibi Kürt vatandaşlarımızı koruyup, herhangi bir saldırıya maruz kalmalarına izin vermeyeceğiz. Sizler (Kürtler) Irak'ın 1'nci sınıf vatandaşınız." ifadelerini kullandı.

Federal government control of oil revenues is in order to pay KR employee salaries in full and so that money will not go to the corrupt