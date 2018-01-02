Irak Başbakanı İbadi: Yasa dışı silahların bulunduğu yerlerle ilgili ihbarlar almaya başladık

İbadi, yaptığı haftalık basın toplantısında, IKBY'nin geçen 3 ay içerisindeki petrolden elde ettiği gelirin yaklaşık 1 milyar 600 bin dolar olduğunu ifade ederek, "IKBY, memurların yüzde 80'inin maaşını petrol gelirlerinden ödeyebilir. Ancak bu gerçekleşmiyor." dedi.

İbadi, IKBY'nin 2018 yılı gelirleri hakkındaki verilerini merkezi yönetime bildirme sözü verdiğini de kaydetti.

"İHBARLAR ALMAYA BAŞLADIK"

Irak'taki silahların devletin elinde sınırlandırılması çalışmasına başladıklarını duyuran Başbakan İbadi, "Yasa dışı silahların bulunduğu yerlerle ilgili vatandaşlardan ihbarlar almaya başladık." ifadelerini kullandı.