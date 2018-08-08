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Irak Başbakanlık Ofisi: 5 binden fazla kişi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin basın ofisi ülkede son 4 yıl içerisinde 5 binden fazla kişi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığını duyurdu.

  • İHA
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Özelikle ülkenin güneyinde bir aydır devam eden yolsuzluk ve işsizlik protestoları, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’yi harekete geçirdi. Adları yolsuzluğa karışan kamu görevlilerinin dosyalarının Şeffaflık Kurumu'na teslim edilmesinin onaylanmasının ardından Başbakan Haydar el-İbadi’nin Basın Sözcüsü Saad Hadisi, 4 yıl içerisinde aralarında genel müdür, bakan vekili, müsteşar, vali ve il meclis başkanlarıyla üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 5 bin 300 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, bunların bin 76’sının yargıya sevk edildiğini ve 314 kişi hakkında tutuklama kararı çıktığını söyledi.
 
Irak’ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetleri yetersizliği yüzünden bir ay önce çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu ülkenin güneyinde başlayan protesto gösterilerinde, Irak İnsan Hakları verilerine göre 14 kişi hayatını kaybetti ve 700’den fazla kişi de yalandı.

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