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Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan Bağdat ve Erbil'e diyalog çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ülkede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı referandumun yol açtığı siyasi krizden dolayı parti liderlerine toplantı ve diyalog çağrısı yaptı.

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Masum, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Aziz ülkemiz, siyaset ve yüksek ulusal çıkarımızı ciddi risk ve tehlikeye atacak siyasi bir krizden geçiyor. Bundan dolayı da siyasi parti ve grup liderlerini yaşanan krizinden dolayı yoğun toplantılar yapmaya ve diyaloğa çağırıyorum." dedi.

Bağdat ve IKBY'yi söz konusu krizi istisnai çaba harcayarak çözmeye davet eden Masum, bunun IKBY'deki vatandaşlarla tüm Irak vatandaşlarının çıkarına hizmet edeceğine ve iki yönetim arasında güven oluşturacağına dikkati çekti.

Referandum krizinden dolayı ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmayacağını ifade eden Masum, kendisinin yerine Başbakan Haydar el-İbadi'nin katılacağını duyurdu.

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