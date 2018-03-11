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Irak Cumhurbaşkanı Masum: Bağımsızlık, kişisel arzulara göre olmaz 

IRAK Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) geçen yıl gerçekleştirdiği 'bağımsızlık referandumunu'nun uygun bir karar olmadığını belirterek, 'Bağımsızlık, kişisel arzulara göre olmaz. Ayrıca merkeze ve bölge ülkelerine bağlı bir durum' dedi.

  • DHA
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IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'da yer alan habere göre, 25 Eylül 2017 tarihinde yapılan 'bağımsızlık referandumu' ile ilgili öncesinde ve sonrasında değerlendirme yapmayan Cumhurbaşkanı Fuat Masum, bir Irak kanalına konuştu. Referanduma ilişkin görüşlerini ilk kez açıklayan Masum, "Referandum, bağımsızlık ilanı için uygun bir yöntem değildi; çünkü bağımsızlık, kişisel arzulara göre olmaz. Ayrıca merkeze ve bölge ülkelerine bağlı bir durum" diye konuştu. 
 
 
Irak Cumhurbaşkanı Masum, referandum kararını uygun bulmadığını da belirterek, "Bunun sorumlusu Kürdistan bölgesi hükümeti ve merkezi Irak hükümetidir. Çünkü onlar, geçtiğimiz yıllarda siyasi sorunların çözümü için anlaşamadı. Sorunlar askıya alındı. İki taraf da ciddi diyaloğa yanaşmadı ve böylece bu süreç başlamış oldu" dedi. 
 

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