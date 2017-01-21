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Irak Dışişleri Bakanı Caferi: Musul operasyonu bir aya bitecek

Irak Dışişleri Bakanı Caferi, 'Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz.' dedi.

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Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz." dedi.

Caferi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Beyrut'ta, ilk olarak kasım ayında göreve gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avntarafından Baabda Sarayı'nda kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Caferi, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'dan Avn'ı kutlayan ve Bağdat'a davet eden mesajı ilettiğini söyledi.

Arap Birliği'nin birliktelik unsuru olarak görülmesini görüşmede teyit ettiklerini belirten Caferi, "Farklı rejimler ve farklı geçmişler olduğu için ayrılıkları gözardı etmiyoruz. Ancak bizi birleştiren şeyler ayrıştıranlardan fazla." diye konuştu.

Ülkesindeki DEAŞ'a yönelik operasyonlara da değinen Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz." ifadesini kullandı.

Caferi'nin daha sonra Başbakan Saad Hariri ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı, Caferi'nin Hariri'yi de Bağdat'a davet ettiği belirtildi.

Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya gelen Caferi'nin, Lübnan'ın Bağdat'a büyükelçi atama konusunu ele aldıkları kaydedildi.

 

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