Irak Dışişleri: İran, IKBY ile sınır kapılarını kapattı
Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, IKBY ile sınır kapılarını kapattığını açıkladı.
Reuters, "Tasnim Haber Ajansı'nın, İran'ın Başmak sınır kapısını Kuzey Irak'a kapattığını duyurduğunu" belirtmişti. İran Dışişleri Bakanlığı ise Kuzey Irak'la sınır kapılarının kapandığı haberini yalanlamıştı.
İran haber ajansı: İran Kuzey Irak ile sınır kapılarını kapattı
İran, "İran IKBY'ye kapılarını kapattı" iddialarını yalanladı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.