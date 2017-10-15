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Irak Dışişleri: İran, IKBY ile sınır kapılarını kapattı

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, IKBY ile sınır kapılarını kapattığını açıkladı.

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Reuters, "Tasnim Haber Ajansı'nın, İran'ın Başmak sınır kapısını Kuzey Irak'a kapattığını duyurduğunu" belirtmişti. İran Dışişleri Bakanlığı ise Kuzey Irak'la sınır kapılarının kapandığı haberini yalanlamıştı.

İran haber ajansı: İran Kuzey Irak ile sınır kapılarını kapattı

İran, "İran IKBY'ye kapılarını kapattı" iddialarını yalanladı

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