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Irak güçleri, DEAŞ'ın patlattığı camiye girdi

Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın patlatarak havaya uçurduğu Musul'daki Büyük Nuri Camisi ve minaresinde kontrolü sağladığı bildirildi.

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Musul Operasyonlar Komutanlığında görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadeleye bağlı bir güç Büyük Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'nde kontrolü sağladı." ifadelerini kullandı.

Yarullah, güçlerin kentin batısındaki ilerlemesinin sürdüğünü de kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 22 Haziran'da söz konusu cami ve minaresini patlatarak havaya uçurmuştu.

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