Irak ordusu Kerkük'ü ele geçiriyor

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, "Kerkük'te güvenliği sağlama operasyonları kapsamında Halid Köprüsü Kapısı, Riyad-Halid Mektep yolu, Meryem Beg sınır kapısı ve Reşad-Meryem Beg yolunda kontrol sağlandı." denildi.

Açıklamada ayrıca, Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeyindeki doğal gaz yatakları, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağlayarak ilerlediği aktarılıdı.