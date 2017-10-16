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Irak ordusu Kerkük'ü ele geçiriyor

Irak güçlerinin, Kerkük'ün bazı bölgelerinde kontrolü sağlayarak ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, "Kerkük'te güvenliği sağlama operasyonları kapsamında Halid Köprüsü Kapısı, Riyad-Halid Mektep yolu, Meryem Beg sınır kapısı ve Reşad-Meryem Beg yolunda kontrol sağlandı." denildi.
 
Açıklamada ayrıca, Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeyindeki doğal gaz yatakları, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağlayarak ilerlediği aktarılıdı.
 
 

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