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Irak güçlerinin tartışmalı bölgelerde denetimi sağlaması

IKBY Dışilişkiler D. S. Felah Mustafa, Irak merkezi hükümetinin Peşmerge'nin 2003 öncesi sınırlarına dönmesi ve sorunların askeri yöntemle çözülmesinde ısrar ettiğini ileri sürdü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa, Irak merkezi hükümetinin Peşmerge'nin 2003 öncesi sınırlarına dönmesi ve sorunların askeri yöntemle çözülmesinde ısrar ettiğini ileri sürdü.

Mustafa, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, Irak merkezi hükümetinin, Peşmerge güçlerinin Baas jejimi dönemindeki 2003 öncesi sınırlarına, kuzeye doğru çekilmesini istediğini ifade etti.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu öncesi Erbil ve Bağdat arasında yapılan anlaşmanın Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere yapılan askeri operasyonla ihlal edildiğini dile getiren Mustafa, Peşmerge'nin 2014 yılında terör örgütü DEAŞ öncesi elinde tuttuğu bölgelerde de kalmasına izin verilmediğini söyledi.

IKBY'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Mustafa, Peşmerge'nin 2003 sınırlarına çekilmesi talebine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle irtibata geçtiklerini ve durumun ciddiyetini kendilerine ilettiklerini kaydetti.

IKBY'nin 25 Eylül referandumu öncesi ve sonrasında da Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi konusunda şartsız bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu hatırlatan Mustafa, Bağdat'ın sorunları askeri yöntemle çözme konusunda ısrarcı olduğunu savundu.

 

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