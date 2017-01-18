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Irak güvenlik güçleri, Musul'un doğusunda tamamen kontrolü sağladı

Irak'ın Musul vilayetinin doğusunun terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı duyuruldu.

  • MUSUL (AA)
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Irak Terörle Mücadele Gücü Lideri Talip Şigati, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un doğusunun (Dicle Nehri'nin doğusu) tamamının DEAŞ'tan geri alındığını belirtti.

Şigati, operasyonlar sırasında insan haklarını göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu planlarını da çizdiklerini aktardı.

Başbakan Haydar el-İbadi de dün yaptığı basın toplantısında, DEAŞ kontrolündeki Musul'un batısı için harekat hazırlığı içerisinde olduklarını söylemişti.

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