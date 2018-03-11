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Irak hükümeti İran destekli Haşd Şabi unsurlarını ordu kadrosuna aldı

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi unsurları, Başbakan İbadi'nin verdiği talimat doğrultusunda ordu güçleri gibi kadroya alındı.

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Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi unsurlarının, ordu güçleri gibi kadroya alındığı bildirildi.
 
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih el-Feyyad, Başbakan Haydar el-İbadi'nin verdiği talimat doğrultusunda Haşdi Şabi unsurlarının, ordu güçleri gibi kadroya alındığını söyledi.
 
Feyyad, Haşdi Şabi yasasını uygulamaya koymak için ve "akıttıkları kanlara vefa borcu" olarak söz konusu talimatın verildiğini belirtti.
 
Irak'ta genel seçimlerin yapılacağı 12 Mayıs öncesinde Şii milis gücüne bu ayrıcalıkların verildiği ifade ediliyor.
 
Söz konusu Haşdi Şabi yasasının 4. maddesinde, "Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar, kanun gereği Irak'ın karşı karşıya bulunabileceği güvenlik ve terör tehdidini ortadan kaldırmak, şehirlerin terör gruplarından geri alınması ve güvenliğinin sağlanması, terör grupları ve onlarla dayanışma içerisinde olanları ortadan kaldırmak için gerekli kuvveti kullanır." ifadesi yer alıyor.
 
Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinde bulunduğu bilinen Haşdi Şabi, Bedir Kuvvetleri, Asaib Ehlilhak ve Ketaib Hizbullah el-Iraki gibi milis güçlerden oluşuyor.

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