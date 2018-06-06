Irak'taki hileli seçimlerde yeni karar: Oylar tek tek sayılacak

Katılım oranının yüzde 44. 52 olduğu Mayıs ayındaki hileli Irak parlamento seçimlerinde yeni karar alındı.

Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre bugün yapılan oturumda oy çokluğuyla elektronik kodlama sistemi ile yapılan sayımların "ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayım yapılması" kararı alındı.

Meclis oturumunda ayrıca Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin görevlerinin dondurulması ve yerlerine 9 yargıcın atanması kararı verildi. Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi başkanlığında düzenlenen 329 sandalyeli meclisteki oturuma 172 milletvekili katıldı.

24 milyon seçmeni olan Irak’ta 10 milyon seçmenin sandığa gitmişti

8 bin Türkmen seçmenin bulunduğu Uzunköprü’de Türk adaylara sadece 9 oy çıkmıştı. Elektronik sayım oyunları, Türkmenler ve Araplar tarafından protesto edilmişti. Bir gün önce katılım oranının yüzde 35 olduğu açıklanırken, bir gün sonra bu oran yüzde 44’e çıkarılmıştı.

TÜRKMENLER AYAKLANDI

Irak’ın Türkmen nüfus ağırlıklı illerinden Kerkük’te ortaya çıkan tablo Türkmenleri ayaklandırmıştı. Seçimden sonraki cumartesi akşam saatlerinde meydanlarda toplanarak protesto eylemi başlatan Türkmenler, 25 Eylül Korsan Referandumu’nun intikamının sandık yolu ile alınmaya çalışıldığını belirtmişti.