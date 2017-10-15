Irak İçişleri Bakanı: Kerkük'te halka karşı hiçbir güvenlik riski yok

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Araci, Kerkük Polis Müdürü'nü telefonla arayarak halkın yanında olmasını istedi ve ona herkesin güvenliğini sağlaması talimatı verdi." ifadelerine yer verildi.

Araci'nin Kerkük'te halka karşı hiçbir güvenlik riski olmadığını ve hedef alınmayacaklarını da aktararak "Hükümet herkesten sorumludur." dediği kaydedildi.