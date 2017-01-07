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DEAŞ'lı teröristlerden sorumlu Mehacir öldürüldü

Irak güçlerinin Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan 4 mahallede kontrolü sağladığı bildirildi.

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Irak Ordusuna bağlı Dokuzuncu Bölükte görevli Tümgeneral Musab el-Ahmedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Birimi, Dokuzuncu Bölük ve Federal Polis Gücü'nün ortak operasyonları sonucu Musul'un güneydoğusundaki 108 bölgesi, El-Mezari, El-Etbai el-Ula ve El-Etbai es-Saniye mahallelerinde kontrolün sağlandığını belirtti.

Irak güçlerinin ilerleme kaydettiğini, DEAŞ'lı teröristlerin ise kayıklarla Dicle Nehri'nin batısına kaçtığını söyleyen Ahmedi, Musul'daki Dördüncü Köprü'de bulunan Irak güçlerinin Ed-Dubbat Mahallesi'nde kontrolü sağlamak için hazırlandığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığına bağlı "Ani Müdahale Birliği"nde görevli Yüzbaşı Kemal er-Ravi, koalisyon güçlerine ait insansız hava aracının, DEAŞ'lı teröristlerden sorumlu Ahmed el-Mehacir'in aracını bombaladığını, olayda Mehacir ve yanındaki 2 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan Musul'u kurtama operasyonlarının kuzey bölgesi komutanı Ali Fureyci, DEAŞ militanlarının araçlarla Telkeyf'e sızdığını ve emniyet güçlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini belirtti.

Fureyci, Irak güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü, 15 teröristi etkisiz hale getirdiğini ve 3 aracı imha ettiğini bildirdi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim'de Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

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