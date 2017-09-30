Irak IKBY'nin sözde referandum sorumluları hakkında soruşturma başlattı
Irak Yüksek Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sözde bağımsızlık referandumu sorumlularına karşı ülkenin birliğini bozma ve ülke güvenliğini tehlike oluşturması suçlamasıyla soruşturma başlattı.
- İHA
Yüksek Meclis Mahkemesi resmi sözcüsü Abdüssettar El Bayraktar, Cumhuriyet Savcılığının, IKBY'nin 25 Eylüldeki gayrimeşru referandum sorumlularının soruşturulması için Merkez Tahkikat Mahkemesine istekte bulunduğunu söyledi.
Cumhuriyet savcılığı kanun hükümlerinin uygulanması için IKBY'de sözde bağımsızlık referandumunu yürüterek anayasayı ihlal edenlerin bir listesini istedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.