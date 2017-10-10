Irak IKBY'yi bypass edecek petrol boru hattını onarıyor
Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılması talimatını verdi.
- AA
Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılması talimatını verdi.
Ayrıntılar birazdan...
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