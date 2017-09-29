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Irak: İran ve Türkiye ile IKBY sınır kapılarının kontrolünü almayı planlıyoruz

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınır kapılarının kontrolünü ele geçirmeyi planladığı belirtildi.

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Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınır kapılarının kontrolünü ele geçirmeyi planladığı belirtildi.
 
Gün içerisinde Bağdat'tan yapılan açıklamalarda, Irak askeri konvoyunun IKBY kontrolündeki sınır kapıları güzergahında harekete geçeceği açıklanmıştı.
 
Sputnik'in geçtiği habere göre, IKBY hükümetinden yapılan açıklamada ise, kendilerine sınır kapılarının teslim edilmesi konusunda bir talep gelmediği belirtilerek, sınır kapılarının kontrolünün Erbil yönetiminden Bağdat'a devredilmesinin söz konusu olmayacağı ifade edilmişti.
 
Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki sınır kapısı sorunu, 25 Eylül'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumundan bu yana sürüyor.

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