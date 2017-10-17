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Irak: Kerkük'teki tüm petrol kuyuları bakanlığımızın kontrolü altına girdi

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük'teki tüm petrol sahalarının merkezi yönetimin kontrolüne geçtiğini belirtti.

  • AA
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Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki tüm petrol kuyuları ve tesisleri bakanlığımızın kontrolü altına girdi." dedi.

Cihad, söz konusu petrol kuyuları ve tesislerde görev yapacak yönetici ve teknik personelin atamasının da bir an önce yapılacağını sözlerine ekledi.

Irak güçleri, Kerkük'teki petrol sahaları ve petrol şirketini Peşmerge'den geri almıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırıları sırasında Kerkük'teki petrol kuyularını ele geçirmişti.

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