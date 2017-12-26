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Irak Kürt Yönetimi Parlamento Başkanı Yusuf Muhammed ugün istifa ettiğini açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Yusuf Muhammed, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Muhammed, Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında üyesi olduğu Goran (Değişim) Hareketi ile İslami Toplum Partisi'nin (Komel) koalisyon hükümetinden çekilme kararının ardından, parlamento başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana makamını halkın çıkarları için kullanmak istediğini belirten Muhammed, "Eğer bugün istifa kararı alıyorsam, bunu yine aynı amaç için yapıyorum. Gelecekte de yine aynı amaç doğrultusunda yoluma devam edeceğim." dedi.

IKBY'nin Süleymaniye kentinde geçen hafta patlak veren hükümet karşıtı gösterilerden sonra Goran ve Komel, koalisyon hükümetinden çekildiklerini duyurmuştu.

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Mesut Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemişti. Süleymaniye kentinde yapılan kitlesel gösterilerde KDP parti binalarının hedef alınmasından sonra, 12 Ekim 2015 tarihinde IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette yer alan Goran Hareketine mensup bakanlar görevinden azledilmişti. Bu gelişmeden sonra siyasi kriz de giderek derinleşmişti.

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