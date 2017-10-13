Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak kuvvetleri Kerkük’e doğru 3 kilometre ilerledi

  • iha
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Irak hükümeti askeri ve üst düzey yetkilileri IKBY’nin, tartışmalı bölge Kerkük’ün etrafına 6 bin kadar askerin yerleştirdiğini söyledi. IKBY’nin Kürt silahlı kuvvetlerinin Kerkük civarında bulunan petrol kuyularını ele geçirmek için hazırlık yaptığı iddiasının ardından peşmerge güçleri Kerkük civarına konuşlandırıldı.  
  
IKBY, İran eğitimli milislerin Kerkük’ün güneyinde Şii Türkmenlerin yoğun bulunduğu bölgelere toplandığı iddiasında bulundu. Mesut Barzani’nin baş danışmanı Hemin Hawrami Twitter hesabından, ağır silahlarla donatılmış peşmerge güçlerinin Kerkük’ün etrafında konuşlandırıldığını, görevlerinin her ne pahasına olursa olsun şehri korumak olduğunu açıkladı.
 
 Kerkük’deki yerel kaynaklar Irak kuvvetlerinin Kerkük’de iki cephede hareketli olduğunu ve Peşmerge mevkilerinin bulunduğu bölgelere doğru 3 kilometre girdiğini söyledi.
 
İsrail’in Kudüs’ü Jerusalem olarak isimlendirdiği gibi bazı Kürtlerin Kerkük’ü Jerusalem gibi gördükleri ve ondan vazgeçmeyeceklerini söyledikleri belirtildi
 
 Barzani'nin müsteşarı Hawrami, milletlerarası topluma çağrıda bulunarak Irak Başbakanı Haydari’ye askeri kuvvetlerine Kerkük’e müdahele etmemesi konusunda ikaz etmemelerini istedi.
 
 Hawrami, kendi taraflarından bir saldırı olmayacağını, saldırı gelirse savunma yapacaklarını söyledi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA