Irak kuvvetleri Kerkük’e doğru 3 kilometre ilerledi

Irak hükümeti askeri ve üst düzey yetkilileri IKBY’nin, tartışmalı bölge Kerkük’ün etrafına 6 bin kadar askerin yerleştirdiğini söyledi. IKBY’nin Kürt silahlı kuvvetlerinin Kerkük civarında bulunan petrol kuyularını ele geçirmek için hazırlık yaptığı iddiasının ardından peşmerge güçleri Kerkük civarına konuşlandırıldı.

IKBY, İran eğitimli milislerin Kerkük’ün güneyinde Şii Türkmenlerin yoğun bulunduğu bölgelere toplandığı iddiasında bulundu. Mesut Barzani’nin baş danışmanı Hemin Hawrami Twitter hesabından, ağır silahlarla donatılmış peşmerge güçlerinin Kerkük’ün etrafında konuşlandırıldığını, görevlerinin her ne pahasına olursa olsun şehri korumak olduğunu açıkladı.

Kerkük’deki yerel kaynaklar Irak kuvvetlerinin Kerkük’de iki cephede hareketli olduğunu ve Peşmerge mevkilerinin bulunduğu bölgelere doğru 3 kilometre girdiğini söyledi.

İsrail’in Kudüs’ü Jerusalem olarak isimlendirdiği gibi bazı Kürtlerin Kerkük’ü Jerusalem gibi gördükleri ve ondan vazgeçmeyeceklerini söyledikleri belirtildi

Barzani'nin müsteşarı Hawrami, milletlerarası topluma çağrıda bulunarak Irak Başbakanı Haydari’ye askeri kuvvetlerine Kerkük’e müdahele etmemesi konusunda ikaz etmemelerini istedi.

Hawrami, kendi taraflarından bir saldırı olmayacağını, saldırı gelirse savunma yapacaklarını söyledi.