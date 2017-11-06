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Irak Mahkemesi'nden Barzani kararı

Irak Federal Mahkemesi, Barzani'nin gerçekleştirdiği referandumun yasa dışı olduğuna hükmederek, anayasanın ülkedeki hiçbir bileşene ayrılma hakkı vermediğini belirtti.

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Federal Mahkeme Sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada "Anayasanın 1. ve ilgili diğer maddeleri, Irak'ın birliğinin korunması gerektiğini belirtiyor. 109. madde de tüm kentlerdeki federal yönetimlere bu birliği muhafaza etme sorumluluğunu yüklüyor." ifadelerini kullandı.
 
Samuk şunları kaydetti:
 
"Federal Mahkeme buradan hareketle, 'ülkedeki bileşenlerin ayrılma hakkının bulunduğuna dair anayasada bir maddenin olmadığı' kararını almıştır."
 

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