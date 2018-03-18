Irak Meclis Başkanı Cuburi: Terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'yle iş birliğine hazırız
Irak Meclis Başkanı Selim Cuburi'nin Türkiye'ye, 'Terör örgütü PKK'ya karşı iş birliğine hazırız' mesajı ilettiği açıklandı.
Shafak News ve Rudaw'a konuşan Cuburi'nin sözcüsü Abdülmelik Hüseyni, Meclis Başkanı'nın Ankara'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı da ilettiğini söyledi.
Cuburi Perşembe günü Ankara'ya gitmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştü.
Hüseyni görüşmelerde, "Bağdat kendi topraklarında terör örgütü PKK gibi silahlı grupların barınmasını istemiyor" mesajı verildiğini, terör örgütü PKK'nın bölge güvenliğine tehdit oluşturmasından rahatsız olduklarını aktardı.
2014'ten beri Irak Meclis Başkanı olan Cuburi, Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar için de Türkiye'yle iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
Bozdağ 'Görüşmeler olumlu geçti' demişti
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Irak ile olası bir askeri operasyona yönelik görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin harekatının ardından terör örgütü PKK'nın etkin olduğu diğer bölgelere de operasyon yapılacağını söylemişti.
(BBCTürkçe)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.