Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Meclisi, Kerkük Valisi Kerim'i azletti

Irak Meclisi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevden aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meclisten yapılan açıklamada, Vali Kerim'in görevinden alındığı belirtildi.
 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in azledilme talebini bugün parlamentoya iletmişti.
 
Bağdat'taki bazı siyasi çevreler ve milletvekilleri, Kerim'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma dair icraatları ve açıklamaları nedeniyle görevden alınması çağrısı yapıyordu.
 
Kerkük Valisi Kerim, vilayet meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, kentin resmi kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağını astırma kararı aldırmıştı. Kerim'in öncülüğündeki tek taraflı karar Bağdat merkezi yönetiminin tepkisini çekmişti.
 
Vali, bunun ardından IKBY referandumuna Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin de dahil edilmesi için meclisten karar çıkarmıştı.
 
Vali'nin söz konusu referandum oylaması sırasında Kürt kökenli Meclis Başkanına dönerek, kentteki Türkmen ve Araplar'ı işaretle, "Daha sonra hepsini kovacağız" sözleri basına yansımıştı.
 
Kerim, ayrıca terör örgütü PKK'ya bağlı 200 silahlı kişiyi Kerkük'teki askeri üsse yerleştirmekle de suçlanıyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Selçuk Bayraktar 12 yıl önce İHA'larla ilgili bakın ne söylemiş!

Selçuk Bayraktar 12 yıl önce İHA'larla ilgili bakın ne söylemiş!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA