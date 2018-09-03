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Irak Meclisi yeni Başkanını seçemedi

Irak'ta 12 Mayıs genel seçimlerin ardından düzenlenen oturumda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeni meclis başkanı seçilemedi.

  • AA
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Irak'ta 12 Mayıs genel seçimlerin ardından düzenlenen oturumda en büyük parlamento koalisyonuyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeni meclis başkanı seçilemedi.
 
Mecliste gerçekleşen oturumda yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı hükümeti kuracak en büyük meclis koalisyonu kararı çıkmadı.
 
Meclisi en yaşlı üye sıfatıyla yöneten Muhammed Ali Zeyni, yaşanan siyasi kaostan dolayı oturumu yarına erteledi.
 
Irak'ta anayasada belirtilmese de, Meclis Başkanlığı Arap Sünnilerden, Cumhurbaşkanı Kürtlerden ve Başbakan Arap Şiilerden seçiliyor.
 
Şiilerin Başbakan konusunda olduğu gibi, Sünnilerin Meclis Başkanlığı ve Kürtlerin de Cumhurbaşkanlığı'na seçilecek tek bir isim üzerine henüz anlaşmadığı kaydedildi.

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