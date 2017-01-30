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Irak meclisi'nden Trump’a misilleme

Irak Meclisi bugün ABD başkanı Trump’ın 7 ülke vatandaşına uyguladığı giriş yasağını kaldırmaması durumunda misilleme yapacaklarını çoğunluk kararıyla kabul etti.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşına  geçici bir süre giriş yasağı koymasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Irak meclisi bugün,  giriş yasağının kaldırılmaması durumunda misilleme yapılması kararını oyladı. 325 miiletvekilinin bulunduğu mecliste 199 kabul oyu çıktı.

IRAK DIŞİŞLERİ KARARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ

Irak Dışişleri Bakanlığı da ayrı bir açıklama yaparak 'üzüntü' duyduğu kararın ABD yönetimince gözden geçirilmesini istedi.

2 ülke arasındaki IŞİD ile mücadeledeki işbirliğinin hatırlatıldığı açıklamada " Yeni ABD yönetiminin bu yanlış kararı gözden geçirmesi gerekiyor" dendi.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'nin ABD'nin Irak büyükelçisini bakanlığa çağırarak bu konudaki memnuniyetsizliği ileteceği açıklanmıştı.

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