Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunuruz

İbadi, Bağdat’ta yaptığı haftalık basın toplantısında, "Kuzeydeki gösteriler, Kürdistan bölgesel hükümetinin yanlış siyasetinden kaynaklanıyor. Merkezi yönetimin görevi, ülkenin tümünü ve her yerindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak. Göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunuruz." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) güvenlik güçlerine, göstericilere zarar vermemesi çağrısında bulunan İbadi, sivillerin gösteri iradelerinin ellerinden alınmasını kabul etmediklerini kaydetti.

Başbakan İbadi, göstericilere de kamu mallarına zarar vermeme çağrısı yaptı.

IKBY'deki memur maaşlarının ödenmemesi konusuna da değinen İbadi, Bağdat'ta oluşturulan inceleme komitesinin öğretmenler, doktorlar ve bazı güvenlik birimleri hakkındaki kadro kaydını tamamladığını, söz konusu alanlardaki memurların maaşlarının yakında ödeneceğini bildirdi.

Irak'ta gelecek yıl mayıs ayında yapılacak genel seçimlerin erteleneceği iddiasına ilişkin ise İbadi, "Seçimler, ülkede ancak deprem gibi afetler meydana gelirse ertelenir. Başka türlü erteleme kararı söz konusu değil, hiçbir tarafın da bu yönde karar alma yetkisi yoktur." diye konuştu.

- IKBY'deki hükümet karşıtı gösteriler

IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Deşişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kent merkezinde bazı öğretmenlerin geciken maaşlar ve yolsuzluk karşıtı dün başlayan protestosu kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı. Göstericiler birçok parti binası ve kamu binasını ateşe verirken çıkan olaylarda, şu ana kadar 5 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.