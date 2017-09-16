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Irak Müslüman Alimler Birliği'nden IKBY referandumuna tepki

Irak Müslüman Alimler Birliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini bildirdi.

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Irak Müslüman Alimler Birliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini bildirdi.

Sünni din alimlerinden oluşan birlikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu referandumun reddedildiği belirtilerek, askıya alınan tüm konuların Irak'ın toprak ve millet bütünlüğünü koruma ve ne gerekçeyle olursa olsun ülkenin parçalanmasının reddi çerçevesinde, diyalog yoluyla çözülmesi istendi.

Açıklamada, ülkede yaşanan siyasi çekişmelerin ulusal ve siyasi uzlaşı iddiasında olanların başarısızlığının göstergesi olduğu ifade edildi.

"Yanıltıcı çözümler tüm tarafların sıkıntısını artırır." denilen açıklamada, bunun ayrıca Iraklıları içine sokacak büyük bölgesel sorunlara neden olacağı uyarısı yapıldı.

"İran'ın müdahalesini durdurun"

Açıklamada ayrıca, "İran'ın Irak'a müdahalesini durdurmak ve İran yönetiminin egemenliğini kırmak için tüm tarafların olumlu katısını bekliyoruz." ifadelerine de yer verildi.

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