Irak ordusu Diyala'da DEAŞ'a karşı operasyon başlattı

Diyala polis gücünde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemmeri AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel polis ve orduya bağlı 5'inci komando birliğindeki ortak kuvvetlerle Diyala vilayetinin kuzeyindeki dağlık bölgelerde DEAŞ örgütüne karşı askeri operasyon başlatıldığını söyledi.

Şemmeri, güvenlik güçlerinin olmadığı dağlık Hamrin bölgesinde DEAŞ'a bağlı hücrelerin faal olduğuna dair istihbarat aldıklarını, teröristlerin bu bölgeden sızmalarla sivillere ve güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediklerini vurguladı.

Son aylarda Diyala vilayetinin kuzeyindeki bölgelerde sivillere ve Irak güvenlik güçlerine karşı sık sık silahlı saldırılar gerçekleştiriliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak bölgede DEAŞ'a bağlı bazı uyuyan hücrelerin varlığı biliniyor.