Irak ordusu, hedeflediği yerlerin tamamını Barzani'den geri aldı

Irak ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elinde bulunan ve tartışmalı olarak kabul edilen bölgelere yönelik yapılan askeri harekatta bütün hedeflerde başarıya ulaşıldığını duyurdu.

2014’te DAEŞ terörünü fırsat bilen Mesut Barzani, Kerkük, Sincar, Mahmur, Celavla ve Hanekin gibi tartışmalı bölgeleri topraklarına katmıştı. Tartışmalı referandumdan geri atmayan Barzani, 48 saat içinde bu yerleri tamamen kaybetti.