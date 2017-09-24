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Irak ordusu ile peşmerge 5 madde üzerinde anlaştı

Peşmerge güçleri ile Irak ordusu, Kerkük’ün Havice ilçesine yönelik operasyonla ilgili 5 madde üzerinde anlaştı.

  • İHA
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Peşmerge güçleri ile Irak ordusu yetkilileri arasındaki anlaşma, uluslararası koalisyonun temsilcisinin de hazır bulunduğu toplantıda imzalandı.
 
Anlaşma maddeleri şöyle:
 
1- Peşmerge, Kerkük’ün güneyinde, Irak ordusunun geçişine izin verecek.
2- Peşmerge, göçzedelerin geçişine izin verecek.
3- Lojistik konusunda Irak ordusu ihtiyaç duyduğunda peşmerge destek verecek.
4- Peşmergenin ağır silah ve destek gücü, topçu ateşiyle destek verecek.
5- Anlaşmaya göre peşmerge, kontrolünde bulunan yerlerden çekilmeyecek.
Kerkük’ün güneyinde bulunan Havice ilçesinin 500 köyü bulunuyor. İlçe, 2014 yılından bu yana IŞİD’in elinde. Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar Abadi, 21 Eylül’de Havice operasyonunun başladığını duyurmuştu. Kürdistan Anti-Terör Güçleri dün, Havice operasyonu için Kerkük’e takviye birlikler sevk etmişti.

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