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Irak ordusu Kerkük'te güvenliği sağladı

Irak ordusu, Kerkük’ün tamamında güvenliğin sağlandığını ve hedeflenen noktalara ulaşıldığını belirtti.

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Irak ordusu, Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirdikleri operasyonlarla Kerkük’ün tamamında güvenliğin sağlandığını belirtti.
 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Kürtlerin bağımsız bir devlet umudunun geçmişin bir ürünü olduğunu açıkladı. Irak ordusunun Kerkük’te iki gündür sürdürdüğü güvenliği sağlama operasyonu kapsamında bölgede hedeflenen noktalara ulaşıldığı aktarıldı.
 
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük’ün tamamının güvenli olduğunu belirterek, Mahmur, Başika, Musul Barajı, Sincar, Ninova, Kerkük petrol sahalarında kontrolün sağlandığını açıkladı. Bölgeden kaçan birçok kişinin ise Kerkük’e geri döndüğü belirtildi. 

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