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Irak ordusu, Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı

Irak ordusunun, Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesi ile ilçeye bağlı kasaba ve köylerde bulunan terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyon başlattığı bildirildi.

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Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Umran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyinde bulunan Havice ilçesi çevresinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.'' dedi.

Operasyonun Kerkük'ün Havice ilçesi ile Salahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesindeki Hamrin dağlarına kadar uzanan bir bölgeyi kapsadığını belirten Umran, ''Sayıları 500 civarında olduğu tahmin edilen DEAŞ unsurları, bölge için tehdit oluşturmaya başladı. Son bir ay içinde söz konusu teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti." diye konuştu.

Operasyonun uzun sürmeyeceğinin altını çizen Umran, ''Bölgeyi DEAŞ unsurlarından tamamen temizleyene kadar operasyonları sürdüreceğiz.'' dedi.

Irak ordusunun da operasyona hava desteği sağlayacağı aktarıldı.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri 16 Ekim 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten itibaren kentin güvenliğini elinde tutan Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle Kerkük'te çatışmasız şekilde kontrolü sağlamıştı.

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