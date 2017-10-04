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Irak Ordusu, Havice'yi terör örgütü DEAŞ'ten tamamen temizlediğini duyurdu

Irak, Kerkük'ün batısındaki Havice'nin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen geri alındığını resmen duyurdu.

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19 Eylül'de başlayan operasyon, iki haftada tamamlanmış oldu. Güney cephesinden ilerleyen Irak askerleri, dün Havice'ye çok yaklaştıklarını duyurmuştu.
 
Ordu birliklerinin geçen yıl 17 Ekim'de başlattığı harekât bu yıl 9 Temmuz'da sona ermiş ve teröristlerin elindeki en büyük kent Musul kurtarılmıştı. Musul'un batısındaki Türkmen kenti Telafer ise Ağustos'ta geri alınmıştı.
 
Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden katil sürüsü, Irak ve Suriye'deki topraklarının yaklaşık yüzde 80'ini kaybetmiş durumda.
 
Havice'nin kurtarılmasıyla teröristlerin kontrolünde yalnızca Suriye sınırındaki El Kaim ve çevresi kalmış oldu. Binlerce militanı öldürülen örgütün yıl sonuna kadar tamamen kökünün kazınacağı tahmin ediliyor.

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