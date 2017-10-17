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Irak Ordusu, Türk Askeri Üssünün de Bulunduğu Başika'yı Peşmerge'den Geri Aldı

Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri, Türk askeri üssünün bulunduğu Başika'da da kontrolü sağladı. Öte yandan Irak ordusu, Kerkük'teki tüm petrol sahalarını da geri aldı

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Kerkük'ü dün Barzani yönetiminden geri alan Irak ordusu ve milisler, bu kez peşmergelerin kaçtığı Ezidi kenti Sincar, Musul'un güneydoğusundaki Mahmur, Musul'un doğusundaki Başika ve İran sınırındaki Hanagin'de kontrolü sağladı. Irak ordusu, Kerkük'teki tüm petrol sahalarını da geri aldı.
SİNCAR VE MAHMUR'U DA KAYBETTİLER
 
Irak'ın kuzeyinde art arda olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. 25 Eylül'de gerçekleşen tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından tüm çağrılara kulak tıkayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani, bu Sabah çok ağır iki darbe daha yedi. Uzun süredir Barzani kontrolündeki Musul'un batı ilçesi Sincar, çatışma yaşanmadan Irak Ordusu tarafından geri alındı. Hemen ardından terör örgütü PKK'lıların yuvalandığı Mahmur ve çevresi de peşmergenin kontrolünden çıktı.
BAŞİKA'YA IRAK ASKERLERİ GİRDİ
 
Öğle saatlerinde ise Türkiye'nin askeri üssünün bulunduğu Başika'ya Irak askerleri girdi. Ordu birlikleri İran sınırına da ulaştı, Hanagin'den peşmerge tamamen çıkarıldı. Türkiye'nin dakika dakika izlediği bölgede yaşananlar, dünyada da ilk haber.
HARİTA DEĞİŞTİ
 
Irak'ın kuzeyinde Kerkük, Sincar ve Mahmur'un kontrolünün Bağdat yönetimine geçmesiyle, mevcut harita da değişti. Yeni haritada IKBY'nin kaybettiği noktalar görülüyor.
 
İRAN'A AÇILAN SINIR KAPISI DA IRAK'IN KONTROLÜNE GEÇTİ
 
Öte yandan Iraklı güvenlik güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasındaki Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği iddia edildi.
AA muhabirinin sınır kapısındaki yetkililerden aldığı bilgilere göre, İran'da konuşlandıkları iddia edilen Haşdi Şabi birliklerinin IKBY'deki Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği ve orada denetimi ele aldığı ifade edildi.

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