Irak Parlamentosu, IKBY ile arasındaki tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Irak'ta sözde referandumun devam ettiği dakikalarda Irak parlamentosu IKBY ile arasındaki tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı.
Irak Parlamentosu, IKBY ile arasındaki tüm sınır kapılarını kapatma ve sözde referanduma katılan tüm görevlilerin maaşlarını durdurma kararı aldı.
Aynı zamanda Irak Cumhurbaşkanı İbadi, sözde referandumun yapıldığı bölgelerde hayır oyu kullananların güvenliğinin Irak güçlerince sağlanacağını belirtti.
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