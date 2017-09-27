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Irak Parlamentosu IKBY lideri Barzani'nin yargılanmasını talep etti

IKBY'deki sözde referandum oylamasının ardından Bağdat ve IKBY arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken bugün Irak Parlamentosu'nda çok sayıda yeni kararlar alındı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Irak Parlamentosu, IKBY'deki sözde referandumun ardından bugün tekrar toplanarak IKBY lideri Barzani'nin yargılanmasını talep etti.
 
Çok sayıda kararın alındığı oturumda, Cumhurbaşkanı İbadi'ye Kerkük'e asker gönderme yetkisi verilirken, Erbil'de bulunan yabancı ülke elçiliklerinin de kapatılması istendi.
 
Aynı zamanda IKBY'nin sözde referandumuna katılan görevlilerin de yargılanacağı belirtildi.

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