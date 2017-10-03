Irak Parlamentosu, tüm IKBY milletvekillerinin yetkilerini askıya aldı.

Irak parlamentosu, tüm IKBY milletvekillerinin vekilliklerini askıya aldığını açıkladı.

IRAK PARLAMENTOSU'NDAN IKBY KARARINA REST

Reuters’ın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 1 Kasım’da başkanlık ve parlamento seçimlerine gidiyor.

Erbil merkezli Rudaw’a konuşan IKBY Yüksek Seçim ve Referandumun Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed, belirlenen tarihte seçimlerin gerçekleştirilmesi için hazır olduklarını belirtti.

Muhammed, “Parlamento ve başkanlık seçimleri için her türlü hazırlıkları tamamladık. Bugün itibariyle bir çalışma takvimi belirliyoruz” dedi.