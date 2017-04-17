Irak Parlamentosundan Türkiye'ye tebrik
Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Beyati, Türkiye'deki referandum sonucunun Türkiye ve komşu ülkelere olumlu yansımasının olmasını dilediğini belirtti.
- AA
Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Abbas Beyati, Türkiye'deki referandum sonucunun Türkiye ve komşu ülkelere olumlu yansımasının olmasını dilediğini belirtti.
Komite üyesi Beyati, parlamento binasında yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu referandumun başarıyla sonuçlanmasından ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.
Referandumun Türkiye'nin iç meselesi olduğunu vurgulayan Beyati, "Bunun, istikrar ve komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine vesile olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.
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