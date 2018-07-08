Irak polisi, kaçırılan 2 Filipinli kadını kurtardı

Diyala ili Polis Müdürü Faysal İbadi, dün başkent Bağdat’ı Kerkük’e bağlayan anayol üzerindeki Diyala kenti yakınlarındaki el-Azim bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan 2 Filipinler vatandaşının büyük bir çaba sonucu kurtarıldığını duyurdu. Kaçırma olayının kimlerin ve neden yapıldığı hakkında açıklama yapmayan Polis Müdürü İbadi, Filipinler vatandaşı iki kadının kaçırılması olayına karışan 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Irak polisi dün Erbil’e gitmekte olan aracın bir arıza sonucu yolda durduğunu ve o sırada araçta bulunan kişiler arasından sadece iki Filipinli kadının kaçırıldığını duyurmuştu.