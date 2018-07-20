Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: Kerkük'te hedef Türkmenler olmuştur

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, ''Kerkük'teki patlamaların neredeyse tamamının Türkmen semtlerinde meydana gelmesiyle hedef Türkmenler olmuştur.'' dedi.

Türkmenlerin her türlü demokrasi eylemlerinin saldırılarla engellendiğine dikkati çeken Salihi, ''Seçim pusulalarının elle sayım işleminin aniden durdurulmasına yönelik Türkmenlerin hazırlık içinde oldukları yeni gösteriyi engellemek istediler .Seçimlerde yapılan hile ve şaibeyi ortaya çıkarmakta ısrarlı Türkmen iradesini şimdi de bu saldırılarla yıkmaya çalışıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Özellikle hükümete bağlı güçlerin Kerkük'te kontrolü ele geçirmesinden sonra belirli bir ölçüde istikrarın sağlandığının altını çizen Salihi, ''Kerkük'te açılışının yapılması planlanan havalimanının hayata geçmesine tahammül edemeyen kesimler kentte istikrarsızlık imajı yaratmaya çalışıyor.'' diye konuştu.

"İran, KYB'yi Kerkük'te yeniden egemen kılmaya çalışıyor"

Irak'a ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları bölgelere yönelik ciddi bir uluslararası oyunun olduğunu aktaran Salihi, şöyle devam etti:

''Son 15 yıldan beri Irak üzerinde oynanan oyunlar uluslararası boyuta ulaştı.Türkmenlerin yaşadıkları kent ve bölgelere yönelik bu oyunlar da artık bir siyasi parti ve teşkilat olarak bizi aşmış durumda. Başta merkezi hükümet olmak üzere hiç kimsenin desteğini almayan Türkmenler, bu oyunların üstesinden gelemez olduk.''

İran'ın Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile iş birliği yaparak KYB'yi Kerkük'te yeniden egemen kılmayı planladığını ifade eden Salihi,'' İran'ın ciddi bir şekilde KYB'ye yakınlaşması ve Amerika'nın KYB ile bölgede ortak operasyon merkezi oluşturma hazırlığı bizi endişelendirmeye ve kafalarda soru işaretleri oluşturmaya başladı.'' şeklinde konuştu.

''Türkiye müdahale etmeli''

Irak'ta Türkmen varlığını hedef alan planlı bir politika uygulandığını belirten Salihi, "Yeni bir yönetim sistemine giren Türkiye, artık Irak Türkmenlerinin ciddi sorunları olduğunun üzerinde durmalı ve müdahale etmeli.'' ifadelerini kullandı.

Kerkük'teki Hadidi aşireti reisi İsmail Hadidi de ''Bu saldırıları yapanlar, Kerkük'te istikrarın olmadığı imajını vermek isteyen kentin amatör terör çeteleridir.'' diye konuştu.

Hadidi, kentte kargaşa çıkarmak isteyen kesimlerin ülkenin güneyindeki gösterilerin Kerkük'e sıçramasını isteyenler olduğunu kaydetti.

Kerkük'te dün bir çocuk hastanesi dahil Türkmen mahallerini hedef alan el ve ses bombalı saldırılar düzenlenmiş, olaylarda 10 kişi yaralanmıştı.