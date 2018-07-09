Irak Türkmen Meclisi Başkanı Yunus Bayraktar vefat etti
Irak Türkmen Meclisi Başkanı Yunus Bayraktar, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Basın Ofisi Sorumlusu Turgut Hürmüzlü, Bayraktar'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede vefat ettiğini söyledi.
Türkmen Meclisi Başkanı Bayraktar'ın cenazesi, doğduğu yer olan Kerkük'e getirilerek burada toprağa verilecek.
Kerkük merkezli Irak Türkmen Meclisi, ülkede Türkmen siyasetiyle ilgilenen bir istişare kurumu görevi görüyor.
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