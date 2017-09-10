Irak Türkmen partileri referanduma katılmayı reddettiklerini belirten bir bildiri yayınladı

Türkmen partileri yayınladıkları bildiride, Kerkük Bölge Meclisi’nin 29 Ağustos 2017 tarihinde Arap ve Türkmenlerin katılmadığı bir oturumda aldığı ‘referanduma katılma kararı’nın tek taraflı olduğunu, hukuki geçerliliğinin bulunmadığını ve Türkmen partileri tarafından kabul edilmediğini kaydetti. Referandum dayatmasını sürdüren IKBY lideri Mesud Barzani’ye rest çekme anlamındaki bildiride ‘cumhurbaşkanı, başbakan ve parlamento başkanına, Irak’ın birliği, bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğini korumak için görevlerini yapma çağrısı’ yapıldı. Türkmen halkına ‘referandumu boykot edin’ çağrısı yapan Türkmen partileri, referandum sonucunun kabul edilmeyeceğini ve yok sayılacağı kaydetti.

BAŞARISIZLIĞA MAHKUMSUNUZ

Kerkük’ün kaderinin dayatmayla değil diyalogla belirleneceğinin altı çizilen açıklamada, yalnızca bir tarafın kararının uygulanmasının ‘başarısızlığa mahkum olduğu’ vurgulandı. Irak’ın kritik bir dönemden geçtiğini hatırlatan Türkmenler, asıl yapılması gerekenin teröristleri bölgeden temizlemek ve DEAŞ’ın elindeki Havice’yi kurtarmak olduğunu kaydetti. Türkmenler ayrıca, Kerkük’ün batı komşusu Havice’nin kurtarılması gecikirse bölge halkının bundan zarar göreceğini hatırlattı. Açıklamanın altında şu partilerin imzası yeraldı: “Irak Türkmen Cephesi, Türkmen Partisi, Irak Türkmen Adalet Partisi, Türkmen Karar Partisi, Türkmen Hak Partisi, Türkmen Vefa Partisi, Irak Türkmen İslam Birliği Partisi, Türkmen Milliyetçi Partisi.”

Türkmenleri sürecekler

ABD, Rus bombaları altındaki Deyrizor’dan kaçırdığı DEAŞ’lıların bir kısmını da Irak’ta Kerkük’ün batı komşusu Havice’ye taşıdı. Haseke bölgesinden biraz daha farklı olarak burada amaçlanan şey ‘etnik temizlik’. Kadim Türkmen kenti Kerkük’ün tıpkı Musul, Rakka, Halep, Deyrizor gibi bombalanmasıyla sonuçlanacak senaryonun henüz başındayız. Yıllardır tüm dünyanın görmeye alıştığı oyun planı şimdi Kerkük için uygulanacak. Havice’de tahkim edilen DEAŞ’lılar önce Kerkük’e saldıracak. Bunu bahane eden ABD, bir süredir bölgeye yerleştirilmekte olan PKK’lı teröristleri kullanarak kenti işgal etmeyi deneyecek. Yine bombardıman ve katliamlara sahne olacak operasyon, yüzbinlerce Türkmen’in Kerkük’ten kovulmasıyla sonuçlanacak. Suriye’de ABD’nin PKK/PYD eliyle yaptığı etnik temizliğin bir benzeri Kerkük’te de yaşanabilir. Son aşamada Kerkük, tamamen Kürtleştirilecek. (Yeni Şafak)