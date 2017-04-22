Irak uçakları, Telafer'i bombaladı
Irak hava kuvvetlerine ait uçaklar Telafer’deki DEAŞ’ın komuta kontrol merkezini bombaladı. Çok sayıda bubi tuzağı imha edildi ve çok sayıda DEAŞ’li militan öldürüp araçları tahrip edildi.
- İHA
Hava saldırılarının, Irak kara güçlerinin yürüttüğü 'geliyoruz Ninova;' isimli operasyona destek için yapıldığı belirtildi.
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