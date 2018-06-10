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Irak'ın Diyala kentinde DEAŞ endişesi

Irak'ın doğusundaki Diyala kentine bağlı bazı köylerin, bölgede gizlenen terör örgütü DEAŞ militanlarının zaman zaman saldırılarına uğradığı belirtilerek, köylüler, hükümetten bu bölgelere kalıcı asker konuşlandırmasını talep etti.

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Diyala'nın Cebbara ilçesine bağlı Gallabat köyü sakinlerinden Geylan Esat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Son bir haftadan beri köyümüze DEAŞ militanları tarafından havan saldırıları düzenleniyor. Bu teröristlerin etkisi altında kalarak göçe maruz kalmaktan korkuyoruz." dedi.

Köylerinin yakınındaki tepelik bölgelerde gizlenen DEAŞ militanlarının, geceleri saldırılar düzenlediğini ve gündüzleri tekrar gizlendiklerini ifade eden Esat, hükümetten bölgeye kalıcı askerler yerleştirmesini ve köylerinin DEAŞ kalıntılarından korunmasını talep etti.

Saldırılara maruz kalan köylerden Aş Döken köyü sakini Faysal Gazi de saldırıdan hemen sonra güvenlik güçlerinin bölgeye gelmesi ve teröristleri geri püskürtmesinin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Bir köyden diğerine geçmeye korktuklarını söyleyen Gazi, "Bölgede en az 5 köy, bu teröristlerin saldırılarından mağdur durumda. Tez vakit güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

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