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Irak'ın Basra vilayetine bağlı Zubeyir ilçesindeki belediye temizlik işçileri maaşlarının ödenmemesini protesto etti

Irak'ın güneyinde yer alan Basra vilayetine bağlı Zubeyir ilçesindeki belediye işçileri iki aylık maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

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İşçiler, iki aydan beri alamadıkları maaşlarının ödenmesi için belediye binası önüne çöp döktü. Bazı işçiler ise öfkelerine hakim olamayıp, belediye binasını taşladı.

Basra Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Muhammed Halef, işçilerin binaya saldırmasına karşılık polislerin cop kullanarak protestocuları dağıttığını söyledi.

Halef, işçilerin gösteri yasaları çerçevesinde eylemlerini yapabileceğini hatırlatarak, belediye gibi kamu binalarına zarar verilmesine müsaade etmeyeceklerini, bunun için gerekli yerlerde güvenlik önlemlerini artırdıklarını kaydetti.

Irak'ın petrol gelirlerinin yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra'da, sıklıkla belediyenin çöpleri toplamaması başta olmak üzere kötü kamu hizmetleri nedeniyle gösteriler düzenleniyor.

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