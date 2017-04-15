Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli Partisi binası ateşe verildi

Türkmeneli Partisi Sözcüsü Teymur Beyatlı, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, kentin güneybatısındaki Leylan nahiyesine bağlı Yahyava köyünde bulunan Türkmeneli Partisi binasının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildiğini belirtti.

Beyatlı, "Suç çeteleri, Kerkük'teki gergin ortamdan yararlanarak halkı terörize etmeye çalışıyor. Parti binalarımızın hedef alınmasını zaten bekliyorduk." dedi.

Merkezi hükümete "Kerkük'ü ve Türkmenlerin can güvenliğini koruyun" çağrısı yapan Beyatlı, kentte bulunan güvenlik birimlerindeki dağılımın siyasi partiler esasına göre değil, liyakat esasına dayalı olmasını istedi.

Kerkük merkezli Türkmeneli Partisi lideri Rıyaz Sarıkahya, daha önce yaptığı açıklamalarla kentteki kamu kurumlarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılması ve bağımsızlık referandumu yapılması konularında karşı duruş sergilediklerini ortaya koymuştu.