Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "26 Eylül 2017 günü Irak’ın kuzeyi Sarebatin Tepe bölgesinde insansız hava aracıyla tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.