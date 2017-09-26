Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyi Sarebatin Tepe bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- İHA
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "26 Eylül 2017 günü Irak’ın kuzeyi Sarebatin Tepe bölgesinde insansız hava aracıyla tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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